ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਸਰਮਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਸਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।’

ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਨੱਢਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ।

