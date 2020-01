ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਚੌਕ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਲਪੁਰ ਚੌਕ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਵੀਰ ਬਾਲੀ ਵਾਸੀ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਨੀਲਕੰਠ, ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

Both comments and pings are currently closed.