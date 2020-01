ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ Posted On January - 23 - 2020 ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਧਨੌਲਾ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਨਾਦਾਰਦ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ।’’ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ।

