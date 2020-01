‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਓ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ’

‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਓ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ’ Posted On January - 6 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਨੀਰਕਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਵਾ ਅੱਠ ਵਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਓ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਕ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਲੋਕ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’, ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋ ਕੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏੇ। ਉਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕ ਉਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਓ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ'

