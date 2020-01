ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ Posted On January - 6 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ, 5 ਜਨਵਰੀ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਕੇਕ ਕੱਟਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿਚ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਲਖ਼ਨਊ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

ਦੀਪਿਕਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲਖ਼ਨਊ ਵਿਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਲਿੱਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੀਪਿਕਾ ਕੋਲ ਚਾਕਲੇਟ ਕੇਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਿਕਾ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਛਪਾਕ’ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਮੇਜ (ਮਾਮੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਿਖ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ 2007 ’ਚ ‘ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਓਮ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

ਕਾਰੋਬਾਰ Comments Off on ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ

Both comments and pings are currently closed.