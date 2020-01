ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਾਰਾ Posted On January - 23 - 2020 ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮਲੋਟ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰੱਥੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ’ਚੋਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਏ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਚਿੰਮਨ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਪੁਟਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰੱਖਤ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਰੱਖਤ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤ ਖੜੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਰੱਖਤ: ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਲੋਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।

