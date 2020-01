ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 5 - 2020 ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 4 ਜਨਵਰੀ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਆਦਮਪੁਰ ਨਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਧਰਮਪਾਲ ਲੇਸੜੀਵਾਲ,ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ, ਅਵਤਾਰ ਬਸਰਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪੂ ਹੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦਮਪੁਰ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

