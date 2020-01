ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On January - 17 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਧਨੌਲਾ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪੀਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਸਰਾਂ, ਬੂਟਾ ਖਾਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਟੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮਿੱਠੂ ਖਾਂ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

