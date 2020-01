ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ Posted On January - 9 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਜਨਵਰੀ

84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੰਜ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਿਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਝੰਡਾ ਗੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

