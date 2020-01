ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ Posted On January - 25 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ , 24 ਜਨਵਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਰੱਤੋਕੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਖੁਰਦ ਵੱਲੋਂ ਰੱਤੋਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਰੱਸਾ ਟੱਪਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੋ ਖੋ , ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਰੱਤੋਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਰੱਤੋਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ,ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੋਕੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

