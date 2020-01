ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਮਾਨ

ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਮਾਨ Posted On January - 9 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ, 8 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

