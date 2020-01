ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ Posted On January - 22 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਬਾਜ਼ੀਗਰ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ 122 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਹੱਡਾ-ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

