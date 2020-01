ਡੀਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ Posted On January - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਰਾਜੇ ਤੂਸੀਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 55,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਤੁਸ਼ੀਰ, ਉਸ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ 55,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

