ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਲਾਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ

ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਲਾਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਲਾਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡੀਵੀ ਰੀਜਨਲ ਅਫਸਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਰਾਵਤ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਨਖੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਦਮਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ ਕਾਮ, ਬੀਬੀਏ ਤੇ ਬੀਜੇਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੋਨੀਆ ਭਾਟੀਆ,ਰਚਨਾ ਕਸਾਨਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਲਾਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.