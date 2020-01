ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਜਨ ਅੱਵਲ Posted On January - 10 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਕੂਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਜਨ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਡਿਵਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਭਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਂਟ ਐਡਰਿਊ ਕਾਨਵੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੀਐਚਐਸ ਚਠਿਆਲ), ਅੰਕਿਤ ਡਡਵਾਲ (ਐਲਜੀਐਨ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ), ਸ਼ਿਵਾ ਜਰਿਆਲ (ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ਼, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ) ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਡਡਵਾਲ (ਐਲਜੀਐਨ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ.,ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ), ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੀਐੱਚਐੱਸ ਚਠਿਆਲ), ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ (ਸੇਂਟ ਐਡਰਿਊ ਕਾਨਵੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਰੰਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ਼, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਸੇਂਟ ਐਂਡਰਿਊ ਕਾਨਵੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ) ਗੁਰਕੰਮਲ (ਹੋਲੀ ਹਾਰਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ਼, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ) ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤਿਕਾ (ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਸਕੂਲ਼, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ), ਕਾਮਨਾ ਡਡਵਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਪੁਨੀਤਾ ਮਹੇਸ਼ (ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ) ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ।

