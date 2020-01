ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Posted On January - 8 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਊਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ । ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

