ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਲਾਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 23.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਚੌਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਥੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 406 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੰਸਾਵਾਲਾ (ਜਗਰਾਓਂ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਡਰਾਈਵਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਲਾਚੱਕ ਦੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ 330 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ

