ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ

ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭਰਨ, ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਨਾਭਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਧੀਂਗੜ, ਅਮਰੀਕ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਫਾਜਲਿਕਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਗਰਾ, ਪੱਪੂ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਥੂਹੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਵਦੀਪ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਵਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਮਨ ਬਾਜੇਕੇ, ਜਸਪਾਲ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

