ਟਰੱਕ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਹਲਾਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੂਹੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (30) ਜੋ ਸੇਤੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਰੁਪਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (5) ਨੂੰ ਪਲੈਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਪਲਟਿਆ; ਇਕ ਹਲਾਕ; ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਬੋਹਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਤੋਗੰਨੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇਡੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਨੂੰ ਤੌੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਰਿਆਮਖੇੜਾ ਤੋਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਤੋਗੁੰਨੋ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਗਰਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਪੱਪੂ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਰਿਆਮਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

