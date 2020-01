ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ

ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ Posted On January - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 57 ਸਾਈਕਲ, 35 ਕੰਪਿਊਟਰ, 35 ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 2 ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਅਤੇ 1 ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈਨਿਨ ਗਰਗ ਬੀਡੀਪੀਓ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਪੰਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੱਦ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਗਤਾਰ ਨਮਾਦਾ, ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਬਲਿਆਲ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਬਖਤੜੀ, ਗੋਲਡੀ ਕਾਕੜਾ, ਹਰਮਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਵਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

