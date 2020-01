ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ, ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ, ਟੀਡੀਐੱਸ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੱਕਾਜਾਮ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

