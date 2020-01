ਜੱਜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ’ਚ ਸਨਮਾਨ

ਜੱਜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ’ਚ ਸਨਮਾਨ Posted On January - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਨੌਰੀ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਬਾੜ ਮਾਰਕਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੱਜ ਚੁੱਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸੋਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਇਕ ਸਾਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਇਕ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਮਨੋਜ ਗੋਇਲ, ਨੈਨੂੰ ਰਾਮ ਗਰਗ, ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਕਾਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਮਾਰਕਿਟ, ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਢੇਲਾ, ਜੀਵਨ ਗੋਇਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੋਨੂੰ ਮਿੱਤਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਬੋਬੀ ਗਰਗ, ਗੋਰਵ ਗੋਇਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਲਵ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਜੱਜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ’ਚ ਸਨਮਾਨ

Both comments and pings are currently closed.