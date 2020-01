ਜੋਧਪੁਰ-ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਠਹਿਰਾਅ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ Posted On January - 23 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਜੋਧਪੁਰ-ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਡਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਮਜਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਜੋਧਪੁਰ-ਜੰਮੂ-ਤਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ’ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

