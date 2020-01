ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ Posted On January - 11 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ’ਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਸਣੇ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਥਨ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਡੂਆਂ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਲੇਰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੱਦੋਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੁਨੇਰ, ਹਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕੀ, ਸ਼ਰੇ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।

