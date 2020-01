ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On January - 24 - 2020 ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੇਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਣਸਾ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

