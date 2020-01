ਜੇਤਲੀ, ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ

ਜੇਤਲੀ, ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ Posted On January - 26 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 141 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ, 16 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ 118 ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 34 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਨੀਰੁੱਧ ਜਗਨਾਥ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੇਰੀਕੋਮ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਮੱਠ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਤੀਰਥ ਸਵਾਮੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੀ.ਵੀ. ਸਿੰਧੂ, ਐੱਮ. ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਲੀ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਅਹੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਖ਼ਾਨ, ਖੇਡ ਵਰਗ ’ਚ ਹੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਰਤ ਗੋਇੰਕਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ, ਗਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਾਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੰਬਈ: ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ (ਬਹਾਦਰੀ) ਮੈਡਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਆਈ-17 ਵੀ5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਨਿਨਦ ਅਨਿਲ ਮੰਡਾਵਗਨੇ ਅਤੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ (ਬਹਾਦਰੀ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੌਰਦਰਨ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 19 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਛੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ 151 ਸੈਨਾ ਮੈਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਧਾਰਿਤ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ 15 ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ ਜੇ ਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ, 11 ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਯੋਤੀ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕੋਨਜੇਂਗਬਾਮ ਬਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ, ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੋਮਬੀਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਮਦਿਓ ਓਰਾਓਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ/ਆਈਏਐਨਐਸ 1040 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਲਕੇ ਕੁੱਲ 1040 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 108 ਮੈਡਲ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 76 ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਚਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵੀਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲੀਸ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤੇ ਇਕ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਕਰਮੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਲ ਨਵੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਟੀ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲ ਜੱਬਾਰ (ਆਈਪੀਐੱਸ), ਹਸਨ ਸ਼ੇਖ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉਤਪਲ ਰਾਭਾ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲੀਸ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 286 ਕਰਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 105 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਤੇ 75 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 33, ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ 13, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 12, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 10 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਹਨ।

-ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

Headlines, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਜੇਤਲੀ, ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ

Both comments and pings are currently closed.