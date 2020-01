ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ: ਵੱਟਸਐੱਪ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ Posted On January - 15 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵੱਟਸਐਪ ਤੇ ਗੂੁਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ‘ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ’ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਯੂਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਫਰੈਂਡਰਜ਼ ਆਫ ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰਲੀ ਐੱੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਮਿਤ ਪਰਾਮੇਸਵਰਨ, ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਿਨਾਇਕ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੈਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਜ਼ਮਾ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੁਲਿਆ ਪਟਨਾਇਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪਟਨਾਇਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜੇਐੱਨਯੂ ’ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 35 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਈ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਜੈਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤਾ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰੰਜਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ: ਵੱਟਸਐੱਪ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

