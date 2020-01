ਜੇਐੱਨਯੂ: ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ 19 ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਜੇਐੱਨਯੂ: ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ 19 ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 8 - 2020 * ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜੀ

* ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ 19 ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 341, 323 ਤੇ 506 ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਉਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਕੇਤ ਮੂਨ, ਸਤੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸਾਰਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੇਸ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਕੇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਪੱਛਮੀ ਰੇਂਜ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਸਬੰਧੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 3 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਕੇਤ ਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਨ ਨੇ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਇਓਲੌਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ ਟੀਮ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਟੀਮ ਰਸਾਇਣ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ) ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਇਓਲੌਜੀ ਟੀਮ ਡੀਐੱਨਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਭਲਕੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੀਆਰਓ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਚਰਿਤਾ ਸੇਨ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਐੱਨਯੂੁ ’ਚ ਕੀਤੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ/ਪੀਟੀਆਈ ਮੋਦੀ ‘ਅਯੋਗ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ: ਯੇਚੁਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੋਦੀ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ’ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਅੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ’ਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਐੱਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ, ਬੀਐੱਚਯੂ, ਐੱਚਸੀਯੂ, ਜਾਧਵਪੁਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਜਾਂ ਆਈਆਈਐੱਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਐੱਮ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ ਜੇਐੱਨਯੂ ’ਚ ‘ਵਹਿਸ਼ੀ’ ਕਾਰਵਾਈ: ਐੱਨਈਐੱਸਓ

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਨਈਐੱਸਓ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਵਹਿਸ਼ੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ’ਚ ਹੋਈ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਸੰਤ ਤੁਕਾਦੋਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈ.ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਛੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ: ਓਵਾਿੲਸੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਿੲਸੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟਆਈ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਐੱਮ.ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ-ਫੇਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਘਟਨਾ (ਹਿੰਸਾ) ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਕੈਂਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਪਰਤ ਆਉਣ।’ ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ ਜੇਐੱਨਯੂ ਪੁੱਜੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਦੀਪਿਕਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਿਤਾਇਆ। -ਏਜੰਸੀ

