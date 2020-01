ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ Posted On January - 28 - 2020 ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਹੇਰਾਂ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸ ਟਰੱਸਟ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿਆ ਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਲੋਚਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀ ਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਫਿਜੀਓਥਰਾਪੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।

