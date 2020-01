ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਛੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ Posted On January - 23 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੱਖਣੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੱਖਣੀ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਾਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੁਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਵਾਸੀ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਮੋਗਾ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵਾਸੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਅੰਗਦਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮੋਗਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ ਵਾਸੀ ਮਜੀਠਾ ਚੌਕ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਰੁਪਾਲੀ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 27 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਰਾਸਤ ਇੰਤਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਛੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

Both comments and pings are currently closed.