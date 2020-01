ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ Posted On January - 24 - 2020 ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿੱਤ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 10.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਇਤੀ (ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 750 ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 300 ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਬਿਸਤਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਆਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਧਾਰਾ 22.2.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਮੁਫ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ 22.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 23.4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰੋਗੀ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਓ ਪੀ ਡੀ) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਪਰਕ: 9417000360

Ticker, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ Comments Off on ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ

Both comments and pings are currently closed.