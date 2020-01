ਜਤਿੰਦਰ ਜਿੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ

ਜਤਿੰਦਰ ਜਿੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ Posted On January - 14 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਦਸੂਹਾ, 13 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੇ ਐੱਸਸੀਬੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ 2020-22 ਲਈ ਚੋਣ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧਾਈਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਰੇ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਫਦਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ- 2, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਚੱਕ ਬਾਮੂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਧਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

