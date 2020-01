ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ Posted On January - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਗਵਾੜਾ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਿਕ ਅਜੈ ਜੈਨ ਵਾਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਲ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸਵਿਫ਼ਟ ਕਾਰ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਸੋਮਨਾਥ ਵਾਸੀ ਚਾਹਲ ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫ਼ਟ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਐੱਸਪੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵਿਚ ਤਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਰੀਤੂ ਠੁਕਰਾਲ ਪਤਨੀ ਸੱਤ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਆਦਮਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਗਰਣ ’ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਸਮੇਤ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਰੀਤੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

