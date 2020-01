ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ Posted On January - 12 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ

ਖੰਨਾ, 11 ਜਨਵਰੀ

ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਰੋਹਣੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਈ-ਫਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਭਵਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਗਰਾਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਢੱਕ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜਸਪਾਲੋਂ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨਪੁਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੰਮਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਈਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੋਲ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਹਿੜੂ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਕਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

