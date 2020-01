ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ Posted On January - 10 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਿਲਗਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੰਮਣਵਾਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤਲਵਣ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਆਈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਾਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਬਿਲਗਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਬਿਲਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਬਪੁਰਾ, ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਭਗਤ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਹਰੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੱਧੜ ਕਲਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਲਵਣ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਫਿਲੌਰ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਗੋਰਸੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਰਟ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੰਮਣਵਾਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

