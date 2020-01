ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ Posted On January - 31 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੁਨੋਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਡ੍ਰੈਗਨ ਡੋਰ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਕਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ

ਫਿਲੌਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ’ਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਡੋਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ

Both comments and pings are currently closed.