ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ Posted On January - 5 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਜਨਵਰੀ

ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਬਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਧੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁੱਖ ਚੌਂਤਾ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਅਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਗਗਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ

