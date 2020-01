ਘੱਗਾ-ਕਲਵਾਣੂ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮਾ ਭੁੱਲਿਆ Posted On January - 18 - 2020 ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ

ਘੱਗਾ, 17 ਜਨਵਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘੱਗਾ ਤੋਂ ਕਲਵਾਣੂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਵਾਣੂ ਘੱਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕਲਵਾਣੂ ਚੌਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੜਕ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ (ਪੈਰਾਪਿਟ) ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਨੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕਲਵਾਣੂ ਚੌਕ ’ਤੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪੁਲੀ ਦੇ ਖੱਡੇ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਵੀ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੁਰਜੀ ਉੱਖੜ ਕੇ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਪੜਤਾ, ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਘੱਗਾ-ਕਲਵਾਣੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕਲਵਾਣੂ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਪਿਟ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

