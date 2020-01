ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ Posted On January - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ, 5 ਜਨਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ.ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਸੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਟੀਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 85 ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ 6 ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਨਮ ਨੇ 26, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ 29 ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 30 ਸਟ੍ਰੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਅਦਿਤੀ ਨੇ 29, ਵਾਰਸ਼ੂ ਨੇ 25 ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ 32 ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 86 ਸਟ੍ਰੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਯੂ ਰੋਹਤਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੇ 104 ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਖਾ ਨੇ 31, ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ 39 ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਨੇ 34 ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡੇ। ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿਚ ਟੀਮ ਸਟ੍ਰੋਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੇ 6 ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 76 ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ 25-25 ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਉਤਪਲ ਨੇ 26 ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

