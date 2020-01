ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ‘ਖਿਲਵਾੜ’ Posted On January - 31 - 2020 ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਰਾਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਕੁਰਾਲੀ-ਸੀਸਵਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸਵਾਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਮਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਾਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘੁਲਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਕਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਉਤੇ ਗੁੜ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁੱੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ‘ਖਿਲਵਾੜ’

Both comments and pings are currently closed.