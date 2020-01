ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਡੀਮੇਡ ਨੇ ਲਈ Posted On January - 12 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 11 ਜਨਵਰੀ ਇਥੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ, ਰਿਊੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਈ ਚਾਹੇ ਲੋਪ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ’ਚ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਰੇਡੀਮੇਡ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮਰੁੰਡੇ, ਪਿੰਨੇ, ਭੂਪਨੇ, ਖੋਏ ਅਤੇ ਤਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨੀ ਭਨਾਈ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਗਚਕ, ਪੋਪਕੋਰਨ , ਮੱਕੀ ਦੇ ਭੁੰਨੇ ਭਨਾਏ ਦਾਣੇ , ਰਿਊੜੀਆਂ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਲੋਕਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਥੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਕਾਹਦੀ ਬਾਲਣ, ਜਦਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੇਟ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਗੈਸੀ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਗਾ ,ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ’ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਪੜਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਘਰੇ ਖੋਆ, ਪਿੰਨੀਆਂ, ਪਿੰਨੇ, ਮੁਰੰਡੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰੇਡੀਮੇਡ ਮਠਿਆਈ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

