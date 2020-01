ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ Posted On January - 19 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰਤੀਆ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਟਿੱਬਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਆਦਿ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਐੱਲਈਡੀ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਸਨ ਪਰ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ

