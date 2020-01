ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ 30 ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ Posted On January - 13 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 12 ਜਨਵਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਟੀਆ ਪੱਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 30 ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗ਼ਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਜੰਨਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ।

ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਨ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲੀ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਵਜੰਮੀਆਂ 22 ਧੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 30 ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਜਨਮ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸੰਦੌੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਮਾਡਰਨ ਸੈਕੂਲਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਐੱਡ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਝੂਮਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਸਕਿੱਟ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਡਰਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਤੂ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਧੂਣੀ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਤੂ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਛਾਜਲੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ

ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ): ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਛਾਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਮਲ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਤੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ’, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ’, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ, ਮਨਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਕਿਉਂ ਲੋਕੀਂ ਧੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ’, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਮਾਏ ਇਕ ਘਰ ਤੇਰਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਕ ਜੋੜਨ ਚੱਲੀ’, ਮਮਤਾ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ’, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੈਡਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ 30 ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ

Both comments and pings are currently closed.