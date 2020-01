ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕੇਸ Posted On January - 29 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 28 ਜਨਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਬਕੈਣਵਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੋਈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਕੈਣਵਾਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਆਰਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮਤੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਿਤੀ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

