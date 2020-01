ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On January - 25 - 2020 ਜੇ ਬੀ ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਬੰਗਾ-ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਗਾ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਕੋ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੜੇਵੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਅਤੇ ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ-ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ।

