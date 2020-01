ਗੋਰਖੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਗੋਰਖੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ Posted On January - 7 - 2020 ਹਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ

ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮ ਐਸਆਰ ਲੱਧੜ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਜਾਕ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਾ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਦੀਪਤੀ ਬਬੂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਐਸਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਭੂਮੀਹੀਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਜਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਸਰੇ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਪਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਾਂਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਸੀ. ਸੁਲੇਖ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਗੋਰਖੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

Both comments and pings are currently closed.