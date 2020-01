ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ Posted On January - 13 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 12 ਜਨਵਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਉੁਪ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ 31ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਤਾਹ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈਲਮੈਟ ਪਹਿਨਣ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ , ਬੀਮਾ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

