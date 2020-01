ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਐਲਾਨੀ Posted On January - 11 - 2020 ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚਾਉਕੇ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਢੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਐੱਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਗੀਤ, ਟੱਪੇ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਭੰਗੜਾ, ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਖਾਸ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੈੱਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਈਅਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੋ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰਸੋਤਮ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਚਾਉਕੇ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ (ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਰੁਣਾ ਅਨੇਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸਐੱਸ ਮਾਸਟਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ 2018-19 ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ, ਸਕਿੱਟਾਂ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਰੁਣ ਅਨੇਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

