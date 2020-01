ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ Posted On January - 13 - 2020 ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ

ਨੰਗਲ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਜਨਗਰ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਿਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰੰਘ ਮੋਹਣੀ, ਟੋਨੀ ਸਹਿਗਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੰਮਾਂ, ੳਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੰਮਾ, ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦਿਵਾਨ ਤੇ ਧਰਿੰਦਰ ਸਭਰਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ

