ਗਿਆਨਦੀਪ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ 'ਸੰਵਾਦ' ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On January - 22 - 2020

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਗਿਆਨਦੀਪ ਸਾਹਿਤ ਸਾਧਨਾ ਮੰਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਦੇ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਅਤੇ ਕਵੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਪਰ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਕਾਲ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਦੀ ਹੋਈ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਬਿੰਬ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਜੋਕੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਜ ਉਦੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੀਕੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸੋਮੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਚੀਕਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ੈਦਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਸੰਧੀਰ, ਰੋਮੀ ਘੜਾਮੇ ਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਖਾਹਰਾ, ਨਵਦੀਪ ਮੁੰਡੀ, ਡਾ. ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ, ਤਰਲੋਕ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਦਾਰ, ਰੱਬੀ ਚੰਦਰ, ਸ਼ਿਵਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਡਾ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ, ਡਾ. ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਗਿਆਨਦੀਪ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ

